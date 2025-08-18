 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 877,73
-0,58%
L'euro cède un peu de terrain face au billet vert
18/08/2025 à 16:36

(AOF) - Sur le marché des devises, l’euro recule légèrement face au billet vert (-0,20%) et se négocie à 1,1680 dollar autour de 16h30. Le billet vert retrouve un peu les faveurs des cambistes à l’approche d’un sommet important entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens comme Emmanuel Macron, au sujet d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. En outre, selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux directeurs d’un quart de point en septembre est désormais de 83%, contre près de 86% il y a une semaine.

Cette légère baisse est due notamment à la hausse supérieure aux attentes de l'indice des prix à la production de juillet aux États-Unis dévoilée jeudi dernier.

Devises
