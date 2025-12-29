 Aller au contenu principal
L'euro cède du terrain face au dollar
information fournie par AOF 29/12/2025 à 17:29

(AOF) - A la veille de la publication de minutes de la Fed, l'euro se replie de 0,11%, à 1,1759 dollar ce lundi vers 17h30, à l'orée d'une semaine particulièrement calme sur le front des statistiques. Les investisseurs prendront connaissance en fin de semaine des PMI manufacturiers en France, en Allemagne et dans la zone euro.

