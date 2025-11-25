L'euro bien orienté sur fond d'espoirs de paix en Ukraine

(AOF) - La devise européenne gagne 0,42%, à 1,1570 dollar, en fin d'après-midi. Elle est soutenue, comme les Bourses du Vieux Continent, par les progrès réalisés dans les négociations de paix à propos de la guerre en Ukraine. L'Ukraine a indiqué qu'elle soutenait le cadre de l'accord de paix avec la Russie proposé par les Etats-Unis, précisant cependant que des questions sensibles devaient encore être réglées lors d'une rencontre entre les présidents, Volodimir Zelensky et Donald Trump, rapporte Reuters.

"Il reste quelques détails délicats, mais pas insurmontables, à régler, qui nécessiteront de nouvelles discussions entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis," a pour sa part déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

"Tant que la Russie progresse sur le champ de bataille, qu'elle est capable de soutenir la guerre et qu'elle estime que le temps joue en sa faveur, Moscou ne devrait pas ressentir d'urgence à signer un accord de paix, à moins que celui-ci ne soit très défavorable à l'Ukraine, ce que Kiev n'accepterait probablement pas pour l'instant," mettait en garde hier, l'analyste militaire et chercheur au Foreign Policy Research Institute, Rob Lee, sur X.