L'euro bien orienté, le rapport sur l'emploi éloigne le scénario d'une baisse des taux de la Fed

(AOF) - L'euro gagne 0,47% à 1,1341 dollar après avoir touché un plus haut en séance à 1,1383 dollar. la devise européenne a été soutenue par un rapport sur l'emploi meilleur que prévu aux Etats-Unis. 177 000 postes ont été créés dans le secteur non agricole en avril, contre 185 000 en mars et une prévision à 138 000. Parallèlement, le taux de chômage, est resté stable à 4,2 %, comme attendu. Enfin, le salaire horaire moyen d’avril a augmenté de 3,8% en rythme annuel, comme en mars. Il était anticipé en progression de 3,9%.

" A la lumière des solides données sur l'emploi du mois d'avril, nous reportons de juin à juillet la date de notre première baisse des taux du comite de politique monétaire " indique Barclays. " Une réduction à la fin du mois de juillet permet au comité de voir plus de données sur l'évolution du marché du travail, et devrait bénéficier de la levée de l'incertitude sur les tarifs douaniers et la politique fiscale ", explique la banque britannique.