L'euro bien orienté face au dollar après les PMI

(AOF) - Vers 17h, sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,30% à 1,0956 dollar après la publication des indices PMI Composite au mois de décembre en France et en zone euro. Ils signalent une contraction moins prononcée que prévu. Dans l'Hexagone, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,8 en décembre contre un consensus de 43,7. Il était de 44,6 en novembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et supérieur à 50, une expansion.

En outre, en France, le PMI pour les services est passé de 45,4 à 45,7 entre novembre et décembre. Il était attendu à 44,3. Cet indice s'est inscrit en dessous de la barre du 50,0 du sans changement pour un septième mois consécutif, signalant ainsi un maintien de la contraction dans le secteur des services français en décembre.

Par ailleurs, le PMI Composite en zone euro est resté stable en décembre par rapport au mois précédent à 47,6, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l'activité. Il était attendu à 47. L'indice s'est en outre inscrit en dessous de la barre des 50 pour un septième mois consécutif, l'activité de la région ayant ainsi reculé tout au long des troisième et quatrième trimestres 2023.