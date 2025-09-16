L'euro au plus haut depuis juillet avant la Fed

(AOF) - L'euro s'adjuge 0,62%, à 1,1840 dollar, ce mardi, vers 16h30, évoluant au plus haut depuis le 1er juillet à la veille du verdict de la décision de politique monétaire de la Fed. "La Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base, la première baisse de l'année après un bref cycle d'assouplissement fin 2024. Une série de chiffres récents peu encourageants sur l'emploi pourrait convaincre les décideurs politiques de reprendre les baisses de taux", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Les décisions monétaires des banques centrales du Canada et du Brésil sont également au programme de mercredi.