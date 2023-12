L'euro au plus haut depuis août

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - La devise européenne connait une fin d'année favorable. Elle progresse de 0,10% à 1,1021 dollars à la faveur d'une inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis. Depuis le 1er janvier, l'euro a progressé de près de 3% contre la devise américaine après avoir culminé à 1,12765 dollar le 18 juillet avant de toucher un plus bas annuel à 1,04955 dollar le 3 octobre. Le reflux des pressions inflationnistes va dans le sens d'un pivot de la Fed. Publié aujourd'hui, l'indice des prix PCE, l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a baissé de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent.

Il a enregistré sa première baisse depuis avril 2020. Il a augmenté de 2,6% en novembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,8% et 2,9% en octobre. L'inflation core s'est élevée à 3,2% en rythme annuel en novembre, après 3,4% en octobre, et à 0,1% en rythme mensuel, contre un consensus de 3,3% et 0,2% respectivement.

Les investisseurs attribuent désormais une probabilité de plus de 75% à une baisse des taux en mars 2024, selon le baromètre FedWatch du CME. Si la Fed n'a pas repoussé les attentes du marché concernant des baisses de taux, la BCE ne baisse pas sa garde dans sa lutte contre l'inflation.