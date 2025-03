L'euro au-dessus de 1,09 dollar

(AOF) - La devise européenne prolonge sa tendance haussière, progressant de 0,77% à 1,0921 dollar, soit son niveau le plus élevé depuis début novembre. L'écart de taux entre l'Europe et les Etats-Unis se creuse aujourd'hui. Si le rendement du 10 américain gagne 4 points de base à 4,256%, son équivalent progresse de 6,6 points de base à 2,903%. L'après-midi a été marqué par la décision de Donald Trump de faire passer les droits de douane de 25 % à 50 %, sur tout l’acier et l’aluminium entrant aux États-Unis en provenance du Canada.

Le président américain a répliqué à la décision de l'État canadien d'Ontario d'imposer un droit de douane de 25 % sur ses exportations d'électricité vers les États-Unis.