L'étude sur la pilule expérimentale de Structure montre une perte de poids de 11 %, les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré lundi que sa pilule contre l'obésité a montré une réduction de poids de 11,3% dans une étude de phase intermédiaire.

Les actions de la société de biotechnologie ont bondi de 41,8 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

