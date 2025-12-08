L'étude sur la pilule expérimentale de Structure montre une perte de poids de 11 %, les actions sont en hausse

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré lundi que sa pilule contre l'obésité a montré une réduction de poids de 11,3% dans une étude de phase intermédiaire.

Les actions de la société de biotechnologie ont bondi de 41,8 % dans les échanges avant la mise sur le marché.