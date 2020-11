Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie lance une opération militaire dans la région du Tigré Reuters • 04/11/2020 à 10:15









ADDIS ABEBA, 4 novembre (Reuters) - L'Ethiopie a annoncé mercredi le lancement d'opérations militaires dans la région du Tigré, où le gouvernement local a attaqué des troupes fédérales selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Tigré, situé dans le nord de l'Ethiopie, a organisé en septembre des élections régionales malgré le désaccord du gouvernement d'Addis Abeba, qui a jugé ce scrutin illégal. Les tensions se sont accentuées ces derniers jours, chaque partie accusant l'autre de vouloir déclencher un conflit armé. Selon Billene Seyoum, la porte-parole d'Abiy Ahmed, les troupes fédérales ont entamé des opérations dans la région, où un état d'urgence de six mois a été déclaré. Addis Abeba accuse le Front populaire de libération du Tigré d'avoir tenté de voler de l'équipement militaire aux forces fédérales stationnées dans la région. "La dernière ligne rouge a été franchie avec ces attaques dans la matinée et le gouvernement fédéral est donc contraint à la confrontation militaire", a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement local a affirmé que le Commandement Nord de l'armée fédérale avait fait défection en sa faveur, ce qu'a démenti Billene Seyoum. La classe politique dirigeante éthiopienne a longtemps été dominée par des responsables originaires du Tigré après la chute du dictateur Mengistu Haïle Mariam en 1991, mais Abiy Ahmed les a mis à l'écart depuis son accession au pouvoir en 2018. La population du Tigré représente 5% des quelque 109 millions d'habitants éthiopiens mais la région est plus riche et plus influente que les huit autres régions du pays. (Duncan Miriri, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.