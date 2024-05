L’Ethereum poursuit son envolée

" Les plateformes qui souhaitent coter et négocier des ETF Ethereum au comptant ont été brusquement invitées par les autorités de régulation à mettre à jour les principaux documents relatifs à ces produits ", affirme CoinDesk citant des sources proches du dossier. " Bien qu'il n'y ait aucune garantie d'approbation, ce développement suggère que des progrès ont été réalisés ".

" J'ai entendu dire cet après-midi que la SEC pourrait faire un virage à 180 degrés sur cette question (qui devient de plus en plus politique) ", expliquait-il. Jusqu'à présent le gendarme boursier américain semblait opposé à une tel lancement.

(AOF) - L’Ethereum a gagné 21,92 % à 3771,02 dollars en 24 heures sur fond de spéculations sur l’approbation par la SEC d’ETF ethereum au comptant. Des ETF bitcoin au comptant ont été lancés le 11 janvier aux Etats-Unis et ont connu un important succès. L’Ethereum s’est envolé hier en fin d’après-midi à la suite de l’annonce sur twitter par le journaliste de Bloomberg, Eric Balchunas, qu’il attribuait désormais une probabilité de 75% au lancement d'ETF Ethereum au comptant contre 25% auparavant.

