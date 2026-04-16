L’ETF sur les semi-conducteurs de VanEck atteint un encours de 5 milliards de dollars

(AOF) - VanEck Semiconductor UCITS ETF a atteint un encours de 5 milliards de dollars. C'est une étape majeure pour l’ETF sur les semi-conducteurs de VanEck qui a plus que doublé sa taille en moins de deux ans. L’ETF permet d’investir dans des entreprises qui génèrent plus de la moitié de leurs revenus à partir des semi-conducteurs ou des équipements pour semi-conducteurs.

VanEck Semiconductor UCITS ETF investit dans une sélection internationale d'entreprises de semi-conducteurs. L'indice sous-jacent MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index est conçu comme un indice dit " pure-play ". Cela signifie que seules les entreprises générant au moins 50% de leurs revenus à partir des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs sont incluses. La pondération par entreprise est plafonnée à 10%.

"L'industrie des semi-conducteurs a récemment bénéficié, de manière significative, de l'énorme croissance de l'intelligence artificielle", déclare Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. "Les évolutions rapides dans ce domaine entraînent une demande croissante de technologies de calcul avancées et de puissance de traitement, et donc également de semi-conducteurs modernes et à haute performance, précise t-il.

L'intérêt accru des investisseurs pour ce thème et pour les entreprises concernées se reflète également dans la performance de l'ETF. Depuis son lancement en 2020, l'ETF a enregistré un rendement annuel moyen de 25,47%.