L'Etat va injecter 4 à 5 mds d'euros dans Air France - RTL

PARIS, 7 décembre (Reuters) - L'État français, qui possède déjà 14% du capital d'Air France, va doubler sa part dans la compagnie en injectant 4 à 5 milliards d'euros supplémentaires au printemps prochain, rapporte lundi RTL https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/air-france-l-etat-va-injecter-4-a-5-milliards-d-euros-en-plus-et-doubler-sa-part-dans-le-capital-7800935650. Comme les autres acteurs du transport aérien, Air France-KLM est frappé de plein fouet par les conséquences de la pandémie de coronavirus. Air France a obtenu en avril de Paris l'octroi d'une aide de 7 milliards d'euros qui se décompose en un prêt de 4 milliards octroyé par un syndicat de six banques, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, et par un prêt direct de 3 milliards de l'Etat français. Les Pays-Bas ont quant à eux apporté 3,4 milliards d'aide à KLM. La semaine dernière, le directeur général du groupe aérien, Ben Smith, a estimé qu'il faudrait entre quatre et cinq ans pour que le groupe aérien retrouve son niveau d'activité d'avant la pandémie. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +0.57%