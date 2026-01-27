L'État touristique indien de Goa envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Meta aux paragraphes 7 et 8)

L'État indien de Goa, très touristique, envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants, comme l'a fait l'Australie, alors que l'on s'inquiète de plus en plus des risques pour la santé mentale dans un pays qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet.

Parmi les principaux marchés des géants de la technologie tels que Meta META.O , YouTube et X de Google, l'Inde compterait de nombreux utilisateurs âgés de moins de 18 ans, mais n'a pas imposé de restrictions nationales sur les médias sociaux et rien n'indique que le gouvernement fédéral ait l'intention de le faire.

Les autorités de Goa examinent la loi australienne afin de déterminer comment réglementer l'accès des mineurs aux plateformes de médias sociaux, a déclaré Rohan Khaunte, ministre des technologies de l'information et de la communication de l'État. ) "Si possible, (, nous mettrons en œuvre une interdiction similaire pour les enfants de moins de 16 ans en ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux", a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine. "Les détails suivront

L'État méridional de l'Andhra Pradesh, qui compte plus de 53 millions d'habitants, a déclaré qu'il envisageait de prendre des mesures similaires. Goa, en revanche, est le plus petit État en termes de superficie, avec une population estimée à plus de 1,5 million d'habitants.

Le ministère indien des technologies de l'information n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Google et X n'ont pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur ce projet.

Meta a déclaré qu'il soutenait les lois exigeant une surveillance parentale, mais que "les gouvernements qui envisagent des interdictions devraient veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés"

"Nous nous conformerons aux interdictions des médias sociaux, mais comme les adolescents utilisent environ 40 applications par semaine, le fait de cibler une poignée d'entreprises ne garantira pas leur sécurité", a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters dans un courriel.

L'Andhra Pradesh a récemment mis en place un groupe de ministres de haut rang chargé de formuler des recommandations dans un délai d'un mois après avoir étudié les efforts de régulation déployés à l'échelle mondiale, selon les médias.

L'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, désactivant 4,7 millions de comptes d'adolescents au cours du premier mois.

La France, l'Indonésie et la Malaisie font partie des pays qui observent le déploiement australien en vue d'adopter des lois similaires.