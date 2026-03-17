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L'Eswatini commence à administrer du lenacapavir pour freiner la propagation du VIH
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lunga Masuku

L'Eswatini a rejoint une poignée de pays pour lancer officiellement le nouveau médicament de prévention du VIH, le lenacapavir, mercredi, en annonçant que 2 000 Swazis avaient reçu l'injection depuis décembre.

Les États-Unis, où le médicament a été formulé, et sept autres pays africains présentant des taux élevés de prévalence du VIH l'ont introduit jusqu'à présent.

"Les gens ont été très réceptifs", a déclaré à Reuters Sindy Matse, responsable du programme national de lutte contre le sida de l'Eswatini, ajoutant que les stocks étaient presque épuisés en raison de l'engouement initial.

Le lenacapavir, médicament de la société américaine Gilead Sciences, est une injection sous-cutanée administrée deux fois par an. Il vise à résoudre les problèmes associés aux pilules orales quotidiennes de prophylaxie pré-exposition (PrEP), tels que l'oubli et l'impossibilité d'acquérir suffisamment de pilules pour continuer à les prendre régulièrement.

Sindy Matse a déclaré que le programme visait à ce qu'il soit disponible dans les 206 établissements de santé qui proposaient la PrEP.

L'Eswatini est un petit royaume sud-africain anciennement connu sous le nom de Swaziland.

Environ un quart des Swazis âgés de 15 à 49 ans sont porteurs du virus, selon les données les plus récentes (2023) des Centres américains de contrôle des maladies. Mais les nouvelles infections ont chuté de près de trois quarts entre 2010 et 2024, passant de 14 000 à 4 000, grâce à l'amélioration de la prévention et du traitement, selon le CDC.

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