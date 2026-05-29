 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Estonie autorise l'utilisation du FSD de Tesla sur ses routes ; l'entreprise annonce que le déploiement débutera prochainement
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité estonienne des transports a annoncé vendredi avoir autorisé l'utilisation du système d'aide à la conduite FSD TSLA.O de Tesla sur ses routes, après avoir reconnu une homologation initialement délivrée aux Pays-Bas.

* Le FSD de Tesla est un système d'aide à la conduite de niveau 2, ce qui signifie que le conducteur reste à tout moment entièrement responsable de la sécurité de la conduite et doit être prêt à prendre le relais immédiatement, a précisé l'autorité.

* “Le FSD Supervised est désormais homologué en Estonie. Le déploiement commencera bientôt”, a écrit Tesla sur X.

* L'autorité des transports a indiqué que le système avait été testé sur les routes européennes pendant un an et demi avant d'obtenir l'homologation aux Pays-Bas , que l'Estonie a désormais acceptée.

* Elle a ajouté que des véhicules autonomes et télécommandés circulaient en Estonie depuis 2017, et que l'autorisation du FSD de Tesla sur ses routes constituait une étape logique.

* Outre les Pays-Bas, la Lituanie a également approuvé le système d'aide à la conduite de Tesla .

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
435,7900 USD NASDAQ -1,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 -1,41%
CAC 40
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 -0,32%
SOITEC
177,55 -7,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank