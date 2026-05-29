L'Estonie autorise l'utilisation du FSD de Tesla sur ses routes ; l'entreprise annonce que le déploiement débutera prochainement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité estonienne des transports a annoncé vendredi avoir autorisé l'utilisation du système d'aide à la conduite FSD TSLA.O de Tesla sur ses routes, après avoir reconnu une homologation initialement délivrée aux Pays-Bas.

* Le FSD de Tesla est un système d'aide à la conduite de niveau 2, ce qui signifie que le conducteur reste à tout moment entièrement responsable de la sécurité de la conduite et doit être prêt à prendre le relais immédiatement, a précisé l'autorité.

* “Le FSD Supervised est désormais homologué en Estonie. Le déploiement commencera bientôt”, a écrit Tesla sur X.

* L'autorité des transports a indiqué que le système avait été testé sur les routes européennes pendant un an et demi avant d'obtenir l'homologation aux Pays-Bas , que l'Estonie a désormais acceptée.

* Elle a ajouté que des véhicules autonomes et télécommandés circulaient en Estonie depuis 2017, et que l'autorisation du FSD de Tesla sur ses routes constituait une étape logique.

* Outre les Pays-Bas, la Lituanie a également approuvé le système d'aide à la conduite de Tesla .