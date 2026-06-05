L'essor du crédit privé s'essouffle, les prêts et les flux de capitaux ayant fortement ralenti

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

L'expansion rapide du crédit privé s'essouffle, les émissions de prêts directs axés sur les États-Unis ayant ralenti ces derniers mois et la levée de fonds restant inférieure à son pic récent, selon les données du secteur.

Les données de PitchBook indiquent que les nouvelles émissions de prêts par les prêteurs privés ont chuté à 44,76 milliards de dollars au cours du trimestre clos en mai 2026, soit une baisse d'environ 40 % par rapport aux 74,56 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre.

Les émissions en faveur d'emprunteurs soutenus par des fonds de capital-investissement ont chuté de près de 37 % sur la même période, à 28,5 milliards de dollars, tandis que le volume des prêts directs liés aux rachats par endettement a reculé d'environ 34 %, à 15,15 milliards de dollars.

Cette baisse suggère que le secteur entre dans une phase de plus grande prudence, les gestionnaires étant confrontés à un ralentissement de la levée de fonds, à une augmentation des demandes de remboursement, à un examen plus minutieux de la qualité des prêts et à une concurrence renouvelée de la part des marchés de prêts syndiqués, moins onéreux.

Les inquiétudes concernant la qualité des prêts se sont accrues après la faiblesse observée dans la dette liée aux logiciels, un secteur largement présent dans les portefeuilles de financement à effet de levier et de crédit privé.

Les données de l'unité Leveraged Commentary and Data de PitchBook ont montré que les prêts dans le secteur des logiciels inclus dans l'indice Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index avaient reculé de 4,7 % depuis le début de l'année jusqu'au 31 mai, contre une hausse de 1,2 % pour l'indice global.

Un ralentissement prolongé des nouvelles émissions pourrait peser sur les bénéfices des gestionnaires de crédit privé en limitant la croissance des actifs et les commissions de transaction, en particulier si les fonds confrontés à des rachats préfèrent conserver leurs liquidités plutôt que de les investir dans de nouveaux prêts.

Les premiers rapports du deuxième trimestre suggèrent que la pression sur les rachats a persisté.

Blackstone BX et Cliffwater ont tous deux plafonné les retraits de leurs fonds de crédit privé à 5 % après que les demandes de rachat ont dépassé les limites trimestrielles, les investisseurs cherchant à racheter 10 % des parts du Blackstone Private Credit Fund et 17 % du fonds de 31,3 milliards de dollars de Cliffwater.

La levée de fonds dans le secteur du crédit privé au sens large est également restée modérée. Les données de Preqin ont montré que les investisseurs avaient engagé 45 milliards de dollars dans des fonds de crédit privé au cours des quatre premiers mois de 2026, un chiffre peu différent des 44,5 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période en 2025, mais inférieur aux 52,2 milliards de dollars levés au cours de la même période en 2023.

Les flux de la clientèle de détail ont également ralenti. Jefferies a indiqué que les flux de capitaux privés vers les produits alternatifs de détail suivis ont chuté de 17 % en glissement mensuel en mai, leur deuxième baisse mensuelle consécutive, les flux vers le crédit privé reculant de 35 %. Les flux vers le crédit privé au deuxième trimestre ont baissé de 70 % par rapport à la moyenne du premier trimestre, a précisé la société de courtage.