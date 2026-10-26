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L'essor de l'IA n'a pas encore porté ses fruits en dehors des géants de la technologie
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 18:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains sont dans le vert; le Nasdaq mène la danse, en hausse d'environ 1 %

* Le secteur technologique domine les hausses du S&P 500; celui des services de communication est le plus en retrait

* Le dollar et l'or progressent; le bitcoin reste pratiquement stable; le pétrole brut américain recule d'environ 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 4,98 %

26 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE BOOM DE L’IA N’A PAS ENCORE PORTÉ SES FRUITS AU-DELÀ DES GÉANTS DE LA TECH

Malgré des investissements colossaux et un engouement sans fin, l’intelligence artificielle n’a pas encore généré de retombées financières pour la plupart des entreprises américaines, a déclaré Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management.

Le chiffre d’affaires par salarié et les marges bénéficiaires progressent chez les "Magnificent 7", ces géants de la technologie. Mais pour les 493 autres entreprises de l’indice S&P 500 .SPX , ces deux indicateurs stagnent et rien n’indique pour l’instant que l’IA stimule la croissance de la productivité.

En conséquence, les entreprises traditionnelles prennent leurs distances. Beaucoup considèrent désormais les dépenses consacrées à l’IA comme un centre de coûts qui réduit les marges plutôt que comme un moteur de croissance. Et tant que l’IA agentique restera confinée à une petite partie de l’économie, son impact macroéconomique restera limité.

La question suivante est de savoir si les entreprises peuvent transformer une intelligence de plus en plus bon marché et banalisée en une croissance plus rapide du chiffre d’affaires et en des marges plus importantes. Cela pourrait s’avérer plus difficile qu’il n’y paraît. L’intelligence d’entreprise repose principalement sur le jugement, et le jugement dépend du contexte. L’IA ne saisit pas non plus les notions de responsabilité, de confiance, de culture, de règles tacites ou d’équité — autant d’éléments qui façonnent le risque de réputation et, en fin de compte, le résultat net, a déclaré M. Slok.

En conclusion, l’avenir de l’IA se jouera au sein du S&P 493, et non parmi les "Mag 7", et jusqu’à présent, rien n’indique que cela porte ses fruits dans ce segment.

(Karen Brettell)

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