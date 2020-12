Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'essai du prototype Starship de SpaceX conclu par un crash Reuters • 10/12/2020 à 05:03









WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Le prototype Starship de SpaceX, la firme fondée par l'homme d'affaires Elon Musk, s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir mercredi après un lancement d'essai par ailleurs réussi depuis le centre de Boca Chica, au Texas, selon des images du test diffusées en direct. La fusée détruite dans l'accident est un prototype auto-guidé destiné à lancer le véhicule de transport lourd que développe SpaceX pour emmener des humains et jusqu'à 100 tonnes de fret sur la Lune et sur Mars lors de futures missions. Elle a explosé en touchant terre sur une piste d'atterrissage après une descente maîtrisée. L'objectif de l'essai était d'atteindre une altitude de 41.000 pieds, grâce à la première utilisation de trois moteurs Raptor récemment développés par SpaceX. La compagnie a maintenu le flou sur la réalisation de cet objectif. Elon Musk a rapidement déclaré que "la pression du réservoir de carburant (de la fusée) était basse" pendant la descente, ce qui a provoqué une forte pression "de la vitesse de descente". S'exprimant via Twitter, il a ajouté que SpaceX avait obtenu "toutes les données" souhaitées et décrit la phase ascendante de la fusée comme un succès. (Joey Roulette; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.