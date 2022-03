L'essai de phase 2 ProTEct-MS confirme l'innocuité de doses plus élevées de temelimab et le potentiel synergique pour traiter la neurodégénérescence en complément d’un traitement anti-inflammatoire dans la sclérose en plaques

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



Tenue d’un webinaire ce jour, lundi 21 mars à 13h30 par la direction de GeNeuro, pour présenter ces résultats et les dernières avancées de la Société



- Atteinte du critère d'évaluation principal de l'étude ProTEct-MS : les résultats confirment l'excellent profil de sécurité et de tolérance de doses plus élevées de temelimab administrées en même temps qu'un anti-inflammatoire de haute efficacité

- Les données d'efficacité, obtenues chez des patients déjà traités efficacement contre l'inflammation, ont montré que le temelimab a un impact favorable sur les principaux paramètres IRM mesurant la neurodégénérescence

- Les tailles d'effet observées dans cette nouvelle population de patients étaient cohérentes avec celles montrées dans les études précédentes CHANGE-MS et ANGEL-MS