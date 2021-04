L'essai clinique mené par MedinCell confirme l'innocuité de l'ivermectine en administration continue

L'essai clinique valide l'innocuité de l'ivermectine en prise quotidienne sous forme orale, pour simuler la libération continue du principe actif par une injection longue action.

Aucun effet indésirable n'a été observé avec les trois doses d'ivermectine testées allant jusqu'à 100 microg/kg.

MedinCell développe plusieurs formulations injectables à action prolongée d'ivermectine, la plus avancée vise à prévenir de l'infection par le Covid-19 et de ses mutants pendant plusieurs mois.



Résultats positifs de l'étude d'innocuité

« Tous nos programmes sont développés en accord avec les standards éthiques les plus élevés et sur la base de principes scientifiques robustes en vue d'un potentiel déploiement massif. Faire la preuve de l'innocuité de l'Ivermectine en administration régulière quotidienne sur une longue période était une étape incontournable pour nos programmes ivermectine, en particulier mdc-TTG dans le Covid-19, » précise Joël Richard, Directeur du Développement de MedinCell.