L'essai clinique du médicament d'Ionis contre les troubles cérébraux est prometteur

Ionis Pharmaceuticals IONS.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre les troubles cérébraux avait atteint l'objectif principal d'une étude à un stade précoce à avancé.