L'Espagne va enquêter sur X, Meta et TikTok à propos de matériel pédopornographique généré par l'IA

Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de médias sociaux X, Meta META.O et TikTok pour la diffusion présumée de matériel d'abus sexuel d'enfants généré par l'IA, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez.

"Ces plateformes portent atteinte à la santé mentale, à la dignité et aux droits de nos enfants", a-t-il écrit sur son compte X. "L'État ne peut pas permettre cela. L'impunité de ces géants doit cesser."

Au début du mois, Sanchez a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre les abus en ligne et à protéger les enfants, notamment une proposition d'interdiction d'accès aux plateformes de médias sociaux pour les moins de 16 ans.