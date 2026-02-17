 Aller au contenu principal
L'Espagne va enquêter sur X, Meta et TikTok à propos de matériel pédopornographique généré par l'IA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations dans les paragraphes 2 et du contexte dans le paragraphe 3)

Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de médias sociaux X, Meta META.O et TikTok pour la diffusion présumée de matériel d'abus sexuel d'enfants généré par l'IA, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez.

"Ces plateformes portent atteinte à la santé mentale, à la dignité et aux droits de nos enfants", a-t-il écrit sur son compte X. "L'État ne peut pas permettre cela. L'impunité de ces géants doit cesser."

Au début du mois, Sanchez a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre les abus en ligne et à protéger les enfants, notamment une proposition d'interdiction d'accès aux plateformes de médias sociaux pour les moins de 16 ans.

