L'Espagne proche d'inverser la courbe du coronavirus, dit Sanchez

(Actualisé avec précisions, dernier bilan en date) MADRID, 9 avril (Reuters) - Les dernières statistiques espagnoles sont encourageantes et un déclin de l'épidémie du coronavirus est proche de s'amorcer, a déclaré jeudi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. "L'incendie commence à être maîtrisé", a-t-il déclaré au Parlement, qui s'apprête à se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 26 avril. Le ministère espagnol de la Santé a annoncé jeudi que l'épidémie de coronavirus a provoqué la mort de 683 personnes de plus en l'espace de 24 heures (contre 757 la veille), un chiffre qui témoigne d'une nouvelle diminution du nombre des décès. Le bilan est toutefois particulièrement lourd en Espagne où l'on déplore la mort de 15.238 personnes et l'on compte 152.446 cas de contaminations. Le gouvernement de Pedro Sanchez se prépare désormais à "l'après-coronavirus" et a proposé un plan de soutien économique inspiré du "Pacte de la Moncloa" conclu en 1977 après la mort du général Francisco Franco lorsque l'Espagne cherchait à entrer dans l'ère de l'économie de marché après des décennies d'étatisme. "Je propose un grand pacte de reconstruction économique et sociale à toutes les forces politiques qui veulent y contribuer", a déclaré le chef du gouvernement espagnol. Les mesures instaurées en Espagne pour endiguer l'épidémie de COVID-19 ont permis de sauver des vie et de ramener de 22% à 4% la hausse du nombre de nouvelles contaminations, a dit Pedro Sanchez au Parlement. (Joan Faus; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

