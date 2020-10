Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne enregistre 9.419 nouveaux cas de coronavirus Reuters • 01/10/2020 à 19:20









MADRID, 1er octobre (Reuters) - Le ministère espagnol de la santé a enregistré jeudi 9.419 nouveaux cas de coronavirus depuis la veille, soit un total de 778.607 cas confirmés. Le nombre quotidien de diagnostics positifs au cours des dernières 24 heures s'est élevé à 3.715 contre 3.987 annoncés mercredi, mais il faut y ajouter les cas signalés rétroactivement. Le nombre de décès en Espagne a augmenté de 547 au cours de la dernière semaine, portant le total à 31.973 morts. (Darío Fernández, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

