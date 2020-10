Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne durcit les règles sur l'égalité salariale hommes-femmes Reuters • 13/10/2020 à 17:54









MADRID, 13 octobre (Reuters) - Le gouvernement espagnol a publié mardi un décret qui durcit les règles sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le texte exige des entreprises qu'elles divulguent les salaires de leurs employé-es en fonction du genre, sous peine de s'exposer à des amendes pouvant aller jusqu'à 187.000 euros, a déclaré la ministre du Travail, Yolanda Diaz, à l'issue du conseil des ministres. "Le message est très clair : une femme doit percevoir une rémunération égale lorsqu'elle effectue le même travail qu'un homme", a renchéri sa collègue chargée de l'Egalité, Irene Montero. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier, le gouvernement de coalition de gauche dirigé par le socialiste Pedro Sanchez a fait de l'amélioration des droits de la femme une des pierres angulaires de son programme politique. (Nathan Allen, Emma Pinedo et Inti Landauro, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

