L’Esma propose deux candidatures pour sa présidence

L’ Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a annoncé avoir retenu deux candidats pour succéder à Verena Ross, dont le mandat de présidente arrivera à échéance fin octobre 2026 . Son conseil des superviseurs a transmis au Conseil de l’Union européenne (UE) et au Parlement européen, une « short-list » composée de la Danoise Karen Dortea Abelskov et de l’Italien Carlo Comporti. Le Conseil de l’UE devra désormais procéder à la nomination formelle après validation du Parlement européen. La prise de fonction du futur président est prévue pour le 1er novembre 2026.

Actuelle directrice générale adjointe de l’autorité danoise de supervision financière, la Danish FSA (Finanstilsynet), Karen Dortea Abelskov supervise notamment les marchés de capitaux, la finance durable, la protection des investisseurs et la cybersécurité financière. Membre du Board of Supervisors de l’Esma, elle préside également le comité permanent des émetteurs (Issuers Standing Committee) du régulateur européen. Passée par le ministère danois de l’Économie ainsi que par la Commission européenne, elle est diplômée en économie de l’université de Copenhague.

Face à elle, Carlo Comporti affiche un profil plus directement ancré dans la régulation paneuropéenne des marchés. Commissaire à la Consob depuis 2022, il siège également au management board de l’Esma depuis fin 2024. Juriste et économiste de formation, il a notamment été secrétaire général du CESR, l’ancêtre de l’Esma, puis secrétaire général par intérim de l’Esma en 2011. Il a également travaillé à la Banque centrale européenne et à la Commission européenne avant de rejoindre pendant plus de dix ans le cabinet de conseil réglementaire Promontory Financial Group.

L’Allemande Verena Ross avait annoncé en décembre dernier ne pas souhaiter se présenter pour un second mandat, le premier ayant commencé en 2021.

Réjane Reibaud