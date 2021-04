L'Esma met en évidence des problèmes de liquidité pour les fonds d'investissement alternatifs

(NEWSManagers.com) - L'inadéquation entre la liquidité potentielle des actifs et le délai de remboursement offert aux investisseurs par le secteur des fonds d'investissement alternatifs (FIA) inquiète l'Autorité européenne des marchés financiers (Esma).

Dans une note publiée la semaine dernière, l''Esma souligne que ce décalage affecte principalement les fonds immobiliers et les fonds de fonds. En ce qui concerne les fonds immobiliers qui représentent 15% de la de la valeur nette d'inventaire (VNI) des fonds alternatifs de l'Union européenne (UE), le régulateur précise que ceux offrant une liquidité quotidienne à mensuelle représentent 50% de la VNI tandis que 44% des fonds immobiliers commerciaux offrent une liquidité quotidienne. Cependant, le profil de liquidité des fonds immobiliers commerciaux au niveau agrégé indique un décalage important car les investisseurs ne peuvent racheter que 17% de la VNI dans un délai d'un mois et seulement 10% des actifs peuvent être liquidés dans ce délai. Cette inadéquation est prédominante pour les stratégies immobilières commercialles et résidentielles, qui représentent 81 % de la VNI de cette classe d'actifs.

Les fonds de fonds, qui représentent 15 % de la VNI des fonds alternatifs de l'UE, investissent principalement dans des OPCVM d'actions et d'obligations (72 % des expositions des fonds identifiés). Cependant, les investisseurs ne peuvent racheter que 39% de la VNI dans la journée, alors que la plupart de ces fonds offrent des demandes de liquidité quotidiennes.

La taille de l'univers des fonds alternatifs de l'UE s'est élargie pour atteindre 6.8000 milliards d'euros de VNI à la fin de 2019, enregistrant une augmentation de 15 % par rapport aux 5.900 milliards d'euros de 2018. L'Esma attribue cette croissance au lancement de nouveaux FIA en 2019 et à des effets de valorisation positifs.

La taille du secteur européen des hedge funds est restée stable en 2019, à 354 milliards d'euros, représentant 5 % de tous les FIA. Cependant, lorsqu'on les mesure par les expositions brutes, ils représentent 62 % des FIA, car ils s'appuient fortement sur les produits dérivés. L'effet de levier est très élevé, à plus de 900 % après ajustements, en particulier pour la stratégie reposant sur les produits dérivés, ajoute l'Esma. Les fonds de capital-investissement ont représenté 7 % de la valeur liquidative de tous les FIA (456 milliards d'euros) et ont connu la plus forte croissance en 2019.

L'Esma aoute que les États membres européens peuvent autoriser les gestionnaires d'actifs non européens à commercialiser des fonds alternatifs au niveau national sans droit de passeport, par le biais du régime national de placement privé (NPPR). Ces fonds non européens représentaient un cinquième du marché des fonds alternatifs (2.100 milliards d'euros).