L’Esma dévoile les nouveaux membres de son comité sur les marchés financiers et instruments de marché

Ils étaient 171 candidats éligibles – soit 41 de plus qu’en 2020 – mais seuls 30 ont été nommés. Le gendarme financier européen Esma a publié, vendredi 21 juin, la composition du comité de conseil sur les marchés financiers et instruments de marché (Securities and Markets Stakeholder Group ou SMSG). Ses membres sont sélectionnés pour quatre ans et représentent les différentes parties prenantes de l’industrie financière (associations financières, associations de protection des consommateurs, chercheurs, sociétés, employés, utilisateurs).

Concernant les représentants des marchés financiers, quatre membres du précédent comité (2020-2024) ont été reconduits dont Virginie Saade, responsable régulation et politique européenne pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Citadel?; Tanguy van de Werve, directeur général de l’association européenne des gestionnaires d’actifs Efama?; Florence Bindelle, secrétaire générale de l’association européenne des émetteurs Europeanissuers ainsi qu’Urban Funered, directeur général de l’association suédoise des marchés financiers et président du conseil international des associations de marchés financiers (Icsa).

Les nouveaux membres au sein du SMSG sont :

- Rosa Armesto, directrice générale de la fédération des Bourses européennes (Fese)?;

- Stéphane Giordano, président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et responsable de la stratégie réglementaire des activités de banque d’investissement de Société Générale?;

- Emma Loko, responsable des structures de marchés dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Susquehanna International?;

- Ana Martínez-Pina?; associée et avocate spécialisée en régulation financière du cabinet Gómez-Acebo & Pombo?;

- Jacqueline Mills, head of advocacy de l’Association européenne des marchés financiers (Afme);

- Nicolas Pfaff?; directeur général adjoint et responsable finance durable de l’Association internationale des marchés de capitaux (Icma)?;

- Thomas Richter?; directeur général de l’association allemande des gestionnaires d’actifs BVI?;

- Lucas Schmeddes, président et responsable des opérations de ICE Endex chez Intercontinental Exchange?;

- Miroslav Singer, économiste en chef et directeur des relations institutionnelles de Generali en Europe de l’Est et centrale.

La liste complète des membres du comité pour la période 2024-2028 est disponible ici .

Adrien Paredes-Vanheule