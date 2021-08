L' ESG séduit les Américains jeunes et peu fortunés

(NEWSManagers.com) - Les préférences en matière d' investissement durable diffèrent en fonction de l' âge des investisseurs et de leur niveau de richesse, montre une nouvelle étude de Cerulli réalisée auprès d' investisseurs fortunés américains.

D' abord, plus les investisseurs sont âgés, moins ils se préoccupent d' investir durablement. 75 % des épargnants de moins de 40 ans interrogés s' intéressent aux placements ayant des impacts environnementaux et sociaux positifs, alors que le résultat général est de 49 %. Ils ne sont que 31 % parmi les investisseurs de plus de 70 ans.

Ensuite, le développement durable trouve un écho plus favorable chez les personnes moins fortunées, alors que les plus fortunées ne sont que 40 % à se montrer séduites.

En résumé, ce sont plutôt les jeunes moins fortunés qui manifestent le plus d' intérêt pour l' investissement durable que les vieux très riches. Un constat en forme de défi pour les fournisseurs de produits ESG, leurs prospects les plus évidents étant ceux qui disposent de moins de liquidités...

" Toutefois, ces investisseurs sont les moins susceptibles d'avoir créé des relations solides avec les fournisseurs de services financiers, laissant la porte ouverte aux fournisseurs qui se connectent avec eux au début de leur vie financière, en particulier autour d'un sujet à connotation émotionnelle importante comme l'investissement durable " , nuance Scott Smith, directeur chez Cerulli.

Ne pas oublier le S de l'ESG

Autre défi pour les sociétés de gestion : coller aux attentes spécifiques des investisseurs en matière d' ESG, alors que la notion revêt des contours parfois un peu flous.

Alors que la majorité (53 %) des répondants aisés indiquent qu'il est important pour eux d'investir dans une entreprise respectueuse de l'environnement, 65 % des sondés favorisent les investissements dans des entreprises qui versent à leurs travailleurs un salaire équitable et qui leur permette de vivre correctement.

" Ce résultat met en évidence l'un des plus grands défis de la promotion des produits d'investissement ESG ou durables " , commente Scott Smith.

" Bien que les salaires durables s'inscrivent clairement dans le thème général de l'impact social positif, il semble que cette considération ne soit pas un objectif explicite des processus d'investissement ESG pour certains investisseurs " , observe Cerulli. Scott Smith suggère que les fournisseurs de produits considèrent comment certains des objectifs de leurs portefeuilles ESG peuvent " créer des connexions émotionnelles basées sur les différents intérêts et expériences des investisseurs et favoriser la sensibilisation et l'éducation sur la façon dont leurs offres répondent à ces besoins " .