"L’escalade redoutée commence à se concrétiser" (Mirabaud AM)

(AOF) - "Le monde a radicalement changé ces derniers jours. Les droits de douane étaient un facteur connu, avec un taux généralisé attendu autour de 10 %, voire 20 %. Ce qui n’avait pas été anticipé, ce sont les hausses additionnelles imposées par Donald Trump, venant s’ajouter à ces taux", introduit Andrew Lake, responsable de la gestion obligataire au sein de Mirabaud AM.

Avec la mise en œuvre de cette deuxième série de droits de douane, poursuit Andrew Lake, Donald Trump bouleverse profondément les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Il serait dangereux de sous-estimer l'ampleur des conséquences. Le Mexique et le Canada n'ont été exclus de cette nouvelle vague de taxes que parce qu'ils étaient déjà soumis à des droits de 25 % sur certains produits. Les consommateurs américains font désormais face à des répercussions majeures sur l'offre, et le secteur de la distribution semble voué à la catastrophe", argumente-t-il.

Mirabaud AM indique que les marchés anticipaient un retour aux négociations. En réalité, la Chine et le Canada ont jusqu'à présent répondu par des tarifs douaniers réciproques, tandis que la zone euro se tient prête à réagir en cas d'échec des discussions. L'escalade redoutée commence à se concrétiser, mettant fin à l'exceptionnalisme américain et exposant l'économie à un scénario de stagflation, avec une probabilité de récession désormais estimée à 50 %.