L’ESBanque et l’Université Paris Nanterre lancent un Master finance durable

L’ESBanque et l’Université Paris Nanterre lancent un Master spécialisé intitulé «finance durable : analyse et gestion des risques» . Ce Master vise à former des profils immédiatement opérationnels. Dispensé sur deux ans en alternance, il combine enseignements académiques et immersion progressive en entreprise, avec un rythme renforcé en seconde année « pour favoriser une montée en compétences rapide », selon un communiqué. La formation couvre notamment l’intégration des critères ESG dans les décisions financières?; l’analyse des risques financiers et extra-financiers?; la réglementation bancaire et financière européenne?; les dispositifs de contrôle et de conformité.

« Notre ambition est de former des professionnels capables de traiter les enjeux extra-financiers avec le même niveau d’exigence, de rigueur méthodologique et de pilotage que les critères financiers traditionnels (…) », explique le professeur Christophe Boucher, directeur du département d’économie, responsable du Master Monnaie Banque Finance Assurance à l’Université Paris Nanterre.

Ce nouveau parcours s’inscrit dans le cadre du Master Monnaie Banque Finance Assurance, une formation de niveau Bac+5 qui prépare aux métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.

Accessible dès la rentrée 2026, le programme s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence ou d’un Master en économie, gestion ou droit. Ils seront sélectionnés sur dossier et entretien.

L'Agefi