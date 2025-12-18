L’ERAFP attribue trois mandats de gestion ISR d’obligations convertibles

(AOF) - Dans le cadre du renouvellement de ses mandats, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer trois mandats de gestion ISR d’obligations convertibles Monde. En novembre 2024, l'ERAFP a lancé une procédure d'appel d'offres dont l'objet était l'attribution de mandats à des sociétés de gestion afin qu'elles effectuent une gestion active non benchmarkée d'un portefeuille d'obligations convertibles de la zone monde.

A l'issue de la procédure de sélection, l'Établissement a décidé d'attribuer deux mandats "actifs" à Lombard Odier Funds et BNP Paribas Asset Management, et un mandat "stand-by" à M&G.

Les gérants titulaires auront pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence sur la période de gestion. La construction du portefeuille devra être réalisée par les gérants essentiellement sur la base d'analyses technique et fondamentale de chaque émetteur et de chaque instrument financier éligible afin d'optimiser la performance sur la durée du marché.

Cette stratégie sera réalisée dans le respect des dispositions ISR de l'ERAFP et en accompagnement de l'Etablissement dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur du climat pris notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

A titre indicatif, le montant prévisionnel pour l'ensemble des mandats sera d'environ 1 milliard d'euros. Un des trois mandats attribués est dit "stand-by", ce qui signifie que l'ERAFP se réserve l'opportunité de l'activer, notamment par souci de dispersion des risques.

La durée initiale du marché est de quatre ans avec la possibilité pour l'ERAFP de reconduire le marché pour deux périodes successives d'un an.