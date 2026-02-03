L’équipe distribution d’iMGP s’enrichit d’une nouvelle collaboratrice

Myriam Benyoussef vient de rejoindre l’équipe distribution Europe francophone d’iMGP. Elle aura un focus sur le marché français. Myriam Benyoussef travaille depuis deux ans chez iMGP. Elle était au service clients depuis janvier 2024. Avant cela, elle a travaillé neuf ans au sein de Scor Investments Partners dans la vente et le marketing.

Cette arrivée intervient quelques mois après le départ de Marta Oudot, qui était directrice de la distribution pour la France et Monaco. Elle a rejoint Perpetual à Paris.

Laurence Marchal