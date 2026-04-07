L'équipage lunaire d'Artemis II bat le record de distance des vols spatiaux de l'époque de la guerre froide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les quatre membres de l'équipage atteignent la distance record de 252 756 miles de la Terre

* Les astronautes ont passé six heures à observer la Lune

* La mission Artemis II est une étape clé avant les futurs alunissages

* Feu l'astronaute d'Apollo Jim Lovell laisse un message à l'équipage

(Reformulation avec des détails des observations du survol; nouveau record de vol spatial établi) par Joey Roulette et Steve Gorman

Les quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa ont volé lundi plus profondément dans l'espace que tout être humain avant eux, lors d'un rare survol de la face cachée de la Lune qui a révélé une surface lunaire soumise à un bombardement cosmique.

Le survol de six heures de l'hémisphère normalement caché du seul satellite naturel de la Terre a été marqué par les observations visuelles directes des astronautes de "flashs d'impact" de météores frappant la surface lunaire sombre et fortement cratérisée.

Environ deux douzaines de scientifiques ont rempli une salle de conférence adjacente au centre de contrôle de la mission au Johnson Space Center de la Nasa à Houston pour enregistrer en temps réel les phénomènes lunaires observés par l'équipage d'Artemis alors que leur vaisseau spatial Orion, de la taille d'un SUV, naviguait autour de la lune à environ un quart de million de miles (402,000 km) de la Terre.

Le survol de six heures, qui s'est approché à moins de 4 070 miles de la surface lunaire, est intervenu six jours après le début d'un vol spatial marquant le premier voyage mondial d'astronautes à proximité de la lune depuis les missions Apollo de la Nasa à l'époque de la guerre froide, il y a plus d'un demi-siècle.

Six de ces missions ont permis à des équipes de deux hommes de se poser sur la Lune entre 1969 et 1972 - les 12 seuls humains à avoir marché sur sa surface.

Artemis, qui succède au programme Apollo, vise à réitérer cet exploit d'ici 2028, avant le premier alunissage de la Chine, et à établir une présence lunaire américaine à long terme au cours de la prochaine décennie, y compris une base lunaire qui servira de terrain d'essai pour d'éventuelles futures missions vers Mars.

Conçue comme une répétition générale avec équipage pour de futures excursions lunaires, Artemis II a permis aux scientifiques d'étudier une multitude de nouveaux éléments, notamment des éclairs d'impact de météores enregistrés lors du survol de lundi, qui rappelaient les étincelles et les traînées de lumière décrites par certains des astronautes de la mission Apollo.

L'équipage d'Artemis II, qui voyage dans sa capsule Orion depuis son lancement de Floride la semaine dernière, a entamé son sixième jour de vol spatial en se réveillant lundi avec un message préenregistré de feu l'astronaute de la Nasa Jim Lovell, qui a participé aux missions lunaires Apollo 8 et Apollo 13.

"Bienvenue dans mon ancien quartier", a déclaré Lovell, décédé l'année dernière à l'âge de 97 ans. "C'est un jour historique, et je sais que vous serez très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue... Bonne chance et bon vent"

Quelques heures plus tard, l'équipage composé des astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que de l'astronaute canadien Jeremy Hansen, est entré dans l'histoire des vols spatiaux en s'aventurant plus loin de la Terre qu'aucun être humain ne l'avait fait auparavant, à 252 756 miles.

Le précédent record, d'environ 248 000 miles, avait été établi en 1970 par Apollo 13, après qu'un dysfonctionnement presque catastrophique du vaisseau spatial eut interrompu la mission, obligeant Lovell et ses deux coéquipiers à utiliser la gravité de la Lune pour les aider à revenir sains et saufs sur Terre.

NOMMER LES CRATÈRES

En cours de route, l'équipage d'Artemis a pris le temps d'attribuer de nouveaux noms provisoires à des éléments lunaires qui n'avaient pas encore de désignation officielle.

Dans un message radio adressé au centre de contrôle de la mission à Houston, Hansen a suggéré qu'un cratère soit baptisé Integrity, d'après le nom donné à la capsule Orion de l'équipage, et qu'un autre cratère, parfois visible depuis la Terre à la limite entre la face cachée et la face visible de la Lune, soit nommé en l'honneur de Carroll, l'épouse de Wiseman, décédée d'un cancer en 2020.

"Il y a quelques années, nous avons commencé ce voyage, notre famille d'astronautes très unie, et nous avons perdu un être cher", a déclaré Hansen à propos de la défunte épouse du commandant de la mission, sa voix s'étranglant d'émotion lorsqu'il a décrit la position de son homonyme lunaire. "C'est un point lumineux sur la Lune, et nous aimerions l'appeler Carroll

Alors qu'Orion tournait autour de la face cachée de la Lune, l'équipage a pu observer sa surface qui éclipsait ce qui semblait être une Terre de la taille d'un ballon de basket dans le lointain arrière-plan.

Comme la lune tourne à la même vitesse que la Terre, sa face cachée est toujours orientée dans la direction opposée à notre planète, de sorte que peu d'êtres humains - seuls les membres des équipages Apollo qui ont orbité autour de la lune au cours de leurs missions - n'ont jamais contemplé directement sa surface.

DE RARES PHOTOS DÉTAILLÉES

Le survol lunaire de lundi a plongé l'équipage dans l'obscurité et dans une panne de communication de 40 minutes, car la lune l'a empêché d'accéder au Deep Space Network de la Nasa, un réseau mondial d'antennes de communication radio massives que l'agence utilisait pour communiquer avec l'équipage.

Pour le survol, les astronautes étaient équipés d'appareils photo professionnels qui leur ont permis de prendre des clichés détaillés de la lune à travers le hublot d'Orion, montrant un point de vue rare et scientifiquement précieux de la lumière du soleil filtrant autour de ses bords.

L'équipage a également eu la chance de photographier un moment rare où la Terre, éclipsée par la distance record qui les sépare de la planète, s'est couchée et levée avec l'horizon lunaire alors qu'ils tournaient autour de la lune, présentant une inversion céleste frappante par rapport au lever de lune généralement observé depuis la Terre.