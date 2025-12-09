L'Équateur doit payer 221 millions de dollars dans l'affaire Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal international a décidé que l'Equateur devait payer près de 221 millions de dollars dans une affaire d'arbitrage d'investissement de longue durée, a déclaré le procureur du pays sud-américain dans un communiqué lundi en fin de journée.

* Chevron CVX.N avait porté plainte contre l'Équateur en vertu d'un traité bilatéral d'investissement, arguant qu'un jugement de 9,5 milliards de dollars rendu contre le géant pétrolier américain par un tribunal équatorien pour une pollution présumée en Amazonie était frauduleux.

* Un tribunal international a donné raison à Chevron, bien que le montant versé soit nettement inférieur aux 3,1 milliards de dollars que Chevron réclamait.

* Le tribunal a accepté la défense de l'Équateur selon laquelle les demandes de dommages de Chevron étaient "exagérées et infondées", a déclaré le procureur dans un communiqué.