 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,04
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Équateur doit payer 221 millions de dollars dans l'affaire Chevron
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal international a décidé que l'Equateur devait payer près de 221 millions de dollars dans une affaire d'arbitrage d'investissement de longue durée, a déclaré le procureur du pays sud-américain dans un communiqué lundi en fin de journée.

* Chevron CVX.N avait porté plainte contre l'Équateur en vertu d'un traité bilatéral d'investissement, arguant qu'un jugement de 9,5 milliards de dollars rendu contre le géant pétrolier américain par un tribunal équatorien pour une pollution présumée en Amazonie était frauduleux.

* Un tribunal international a donné raison à Chevron, bien que le montant versé soit nettement inférieur aux 3,1 milliards de dollars que Chevron réclamait.

* Le tribunal a accepté la défense de l'Équateur selon laquelle les demandes de dommages de Chevron étaient "exagérées et infondées", a déclaré le procureur dans un communiqué.

Valeurs associées

CHEVRON
149,510 USD NYSE +0,54%
Gaz naturel
4,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,14 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
58,46 USD Ice Europ -0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank