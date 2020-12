Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'EPR finlandais d'Areva va coûter €600 mlns de plus à la France-Le Monde Reuters • 10/12/2020 à 20:07









PARIS, 10 décembre (Reuters) - Le projet de réacteur EPR qu'Areva ARVCF.PK et Siemens SIEGn.DE construisent en Finlande va coûter de 600 à 800 millions d'euros supplémentaires à la France, rapporte jeudi Le Monde https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/10/les-deboires-d-areva-en-finlande-vont-encore-couter-plus-de-600-millions-d-euros-a-l-etat_6062944_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1607622773. Selon les informations du quotidien, la France va devoir régler les nouveaux surcoûts entraînés par ce projet après avoir déjà versé 400 millions d'euros cet été. La mise en service de la centrale nucléaire d'Olkiluoto, qui a pris 12 ans de retard par rapport au calendrier initial, doit se produire en février 2022. Les difficultés rencontrées par Areva pour mener ce projet à bien engendrent des surcoûts considérables que le groupe français n'est pas en mesure d'assumer, explique Le Monde. Ce réacteur EPR aurait dû être terminé en 2009 pour un début de la production d'électricité en 2010. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude (Nicolas Delame)

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.33%