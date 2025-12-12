L'épidémie de rougeole en Caroline du Sud s'accélère et le nombre de cas s'élève à 126

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis risquent de perdre leur statut d'élimination de la rougeole

303 personnes exposées mises en quarantaine, 13 patients infectés isolés

selon un expert, un taux de vaccination de 95 % est nécessaire pour assurer l'immunité collective

(Complément d'information sur le ministre de la Santé Kennedy aux paragraphes 5, 7 et 8; détails sur l'épidémie aux paragraphes 6, 11 et 12) par Julie Steenhuysen

Les autorités sanitaires de Caroline du Sud ont confirmé vendredi 15 nouveaux cas de rougeole depuis mardi, alors que l'épidémie croissante de cette maladie évitable par la vaccination dans le nord-ouest de l'État a infecté 126 personnes jusqu'à présent.

Au moins 303 personnes exposées au virus hautement contagieux ont été placées en quarantaine et 13 personnes infectées sont en isolement afin d'enrayer la propagation de la maladie, a déclaré le département de la santé de l'État.

Treize des nouveaux cas proviennent d'une exposition domestique connue, un autre d'un contact avec le voisinage et le dernier d'une source inconnue qui fait encore l'objet d'une enquête.

Parmi les personnes infectées, 119 n'étaient pas vaccinées, trois étaient partiellement vaccinées avec l'une des deux doses de vaccin recommandées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, une était complètement vaccinée et trois avaient un statut vaccinal inconnu.

Les groupes médicaux américains sont de plus en plus préoccupés par la propagation des maladies évitables par la vaccination sous l'administration du ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr., un militant anti-vaccins de longue date.

L'épidémie de Caroline du Sud, que Linda Bell, épidémiologiste de l'État, a décrite mercredi comme s'accélérant, survient alors que les États-Unis sont sur le point de perdre leur statut d'élimination de la rougeole.

Cette année, une série d'épidémies de grande ampleur a débuté par une épidémie dans l'ouest du Texas, qui a infecté plus de 700 personnes et s'est propagée à plusieurs autres États. En réponse à cette épidémie, Kennedy a fait des déclarations trompeuses sur la nutrition, la vitamine A et d'autres traitements douteux.

Depuis, il a de plus en plus émis des doutes sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, contrairement à la science établie, et a commencé à revoir le calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis après avoir renvoyé et remplacé un groupe de conseillers indépendants sur les vaccins et le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Au 9 décembre, le CDC a signalé 47 foyers de rougeole et un total de 1 912 cas confirmés de la maladie aux États-Unis cette année. En comparaison, 16 foyers ont été signalés en 2024. Les CDC définissent une épidémie comme trois cas ou plus liés entre eux.

La plupart des infections sont survenues chez des personnes non vaccinées et trois personnes sont décédées, dont deux enfants d'âge scolaire.

Deux doses de vaccin ROR sont exigées pour l'entrée à l'école en Caroline du Sud, un État qui a connu une forte baisse des taux de vaccination depuis la pandémie de COVID-19.

Pour l'année scolaire 2023-2024, 92,1 % des élèves de maternelle avaient reçu deux doses de vaccin ROR, contre 95 % en 2019-2020.

LE STATUT D'ÉLIMINATION EST MENACÉ

L'Organisation mondiale de la santé devrait décider en janvier si les États-Unis conservent leur statut d'élimination de la rougeole. Pour être considéré comme exempt de rougeole, un pays doit stopper la propagation du virus et être exempt de cas de transmission locale de la même souche pendant 12 mois ou plus, en plus de disposer de systèmes de surveillance de haute qualité.

En novembre, le Canada a perdu son statut d'élimination de la rougeole après presque trois décennies, parce qu'il n'a pas réussi à enrayer une épidémie qui a duré un an.

Les États-Unis ont jusqu'au 20 janvier pour prouver qu'ils ont stoppé la transmission continue de la souche qui s'est déclarée au Texas le 20 janvier dernier, selon le Dr Demetre Daskalakis, ancien responsable du CDC.

La rougeole est hautement évitable lorsque les pays atteignent un taux de couverture vaccinale de 95 % - le niveau nécessaire pour qu'une communauté atteigne l'immunité collective qui protège ceux qui ne sont pas en mesure de recevoir le vaccin. Le vaccin contre la rougeole est efficace à 97 % après deux doses.

Le docteur Emily Landon, spécialiste des maladies infectieuses à l'université de Chicago, a déclaré que la plupart des adultes aux États-Unis sont vaccinés contre la rougeole, mais que le scepticisme croissant à l'égard des vaccins a réduit la protection des enfants dans de nombreuses régions du pays.

"Si le taux de vaccination ne dépasse pas 95 % chez les jeunes enfants, il ne sera pas possible de le maintenir", a-t-elle déclaré à propos du statut d'élimination de la rougeole.

La rougeole peut provoquer des symptômes tels que la fièvre, la toux et une éruption cutanée caractéristique. Elle peut également entraîner des complications graves telles que la pneumonie, l'encéphalite et la mort.