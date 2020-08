Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épidémie de coronavirus dans une "nouvelle phase" aux Etats-Unis Reuters • 03/08/2020 à 09:13









WASHINGTON, 3 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont enregistré plus de 45.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours de la journée de dimanche, pour un total de 4,68 millions de cas depuis le début de l'épidémie qui, selon une responsable de haut rang de l'administration américaine, est entrée dans une nouvelle phase. D'après les données compilées par Reuters, le COVID-19 a fait au moins 420 morts supplémentaires, soit 155.343 depuis le début de la crise sanitaire. "Nous sommes dans une nouvelle phase", a déclaré dimanche soir le Dr Deborah Birx, qui coordonne la cellule de crise sur l'épidémie à la Maison blanche. "Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de mars et avril", a-t-elle ajouté, soulignant que l'épidémie était "extraordinairement répandue" tant dans les zones rurales qu'urbaines. Le Dr Birx, qui s'exprimait sur CNN, a lancé un message direct aux habitants des zones urbaines: "Vous n'êtes ni immunisés ni protégés contre ce virus." Dans les zones de flambée épidémique, elle recommande le port du masque à domicile dans les maisons où cohabitent plusieurs générations afin, a-t-elle souligné, de protéger les personnes âgées et vulnérables. (Doina Chiacu version française Henri-Pierre André, édité par Myriam Rivet)

