L'épidémie de botulisme infantile aux États-Unis est liée au lait entier en poudre du fournisseur de ByHeart, selon la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte complète avec les déclarations de la FDA et de ByHeart)

Les autorités américaines ont établi un lien entre une épidémie de botulisme infantile survenue dans plusieurs États et la préparation pour nourrissons de ByHeart, qui est liée à du lait entier en poudre provenant d'un fournisseur, a déclaré vendredi la Food and Drug Administration (administration des denrées alimentaires et des médicaments).

Un échantillon de la formule Whole Nutrition de ByHeart a été testé positif au Clostridium botulinum, correspondant à une culture prélevée sur un nourrisson affecté, a déclaré la FDA. Les échantillons correspondaient également à des isolats de lait entier en poudre biologique provenant d'un fournisseur de ByHeart.

Cinquante et un cas ont été identifiés dans 19 États, le dernier datant du 10 décembre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Tous les produits de lait maternisé de ByHeart, dont le siège est à New York, ont été rappelés.

Le botulisme infantile survient lorsque les bébés ingèrent des spores de la bactérie Clostridium botulinum, qui peuvent se développer dans leur système digestif immature et produire la toxine. Les symptômes comprennent la constipation, une mauvaise alimentation, une perte de contrôle de la tête et des difficultés à avaler. Dans les cas les plus graves, les nourrissons peuvent développer des problèmes respiratoires.

"Bien que ces résultats permettent à la FDA de mieux comprendre l'épidémie, l'enquête de la FDA se poursuit afin de déterminer la source de la contamination", a déclaré l'agence dans un communiqué.

La FDA et le CDC n'ont pas identifié le fournisseur.

"Comme nous avons acquis des connaissances uniques grâce à cette enquête, nous avons commencé à développer une série d'actions pour faire évoluer nos protocoles de test et notre processus de fabrication afin de garantir qu'une épidémie comme celle-ci ne se reproduise pas", a déclaré ByHeart dans un communiqué.

En décembre, la FDA a envoyé des lettres d'avertissement aux détaillants Walmart WMT.O , Target TGT.N , Kroger

KR.N et Albertsons ACI.N pour avoir continué à vendre des préparations pour nourrissons liées au botulisme infantile après le rappel des produits.