L'épicier Albertsons revoit à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices

Albertsons ACI.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel identique et de bénéfice net ajusté, la concurrence acharnée de grands rivaux offrant des rabais plus importants pour les fêtes ayant pesé sur la demande dans la chaîne de supermarchés.

À l'approche des fêtes de fin d'année, des détaillants comme Walmart WMT.O , Target TGT.N et Kroger KR.N ont réduit leurs prix et lancé des promotions pour attirer les consommateurs à la recherche de produits de première nécessité aux prix les plus bas, ce qui a mis la pression sur Albertsons.

L'inflation et la hausse des prix due aux tarifs douaniers ont également contraint les consommateurs à faible revenu à réduire leurs dépenses sur les produits de première nécessité et les produits discrétionnaires.

Albertsons prévoit une croissance annuelle des ventes identiques comprise entre 2,2 % et 2,5 %, ce qui est inférieur au point médian par rapport à la fourchette cible de 2,2 % à 2,75 % qu 'elle s'était fixée précédemment.

Elle s'attend également à un bénéfice net ajusté compris entre 2,08 et 2,16 dollars par action ordinaire de catégorie A, contre une fourchette précédente de 2,06 à 2,19 dollars par action.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 19,12 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 19,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.