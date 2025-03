L’épargne salariale atteint un encours record de 200 milliards d’euros (AFG)

(AOF) - L'épargne salariale affiche un encours " historique de 200 milliards d'euros ", en hausse de 6,5 % sur un an, selon l'enquête annuelle de l'AFG (Association Française de la Gestion d'Actifs). Pour l'association cette croissance, " ininterrompue depuis plus de 15 ans " " témoigne de l'attrait des épargnants pour une épargne financière de long terme dans un contexte où cette épargne, essentielle pour le financement de l'économie et la prospérité des ménages, reste insuffisante ".

L'AFG précise que le nombre de comptes d'épargnants " approche 13 millions " et que " tous les types de versements sont en hausse ", portés principalement par la participation et l'intéressement (59% des flux), ainsi que l'abondement des entreprises (20%).

Les versements volontaires des salariés atteignent 4,4 milliards d'euros (en hausse de 12% par rapport à 2023). La prime de partage de la valeur " contribue déjà pour 63 millions d'euros aux investissements dans les plans d'épargne d'entreprise ou retraite alors que la loi n'a ouvert cette possibilité de versement que depuis un an ".

L'AFG souligne l'intérêt des salariés pour l'investissement durable: les fonds durables (article 8 et article 9) atteignent 84 % de l'encours des fonds diversifiés, et parmi ces fonds, l'encours des fonds labellisés ISR est de 23,4 milliards d'euros et de 35,7 milliards d'euros pour ceux labellisés CIES.

Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 130 milliards d'euros (+ 11,5%). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer à 16% en 2024, soit 5 points de moins qu'en 2013, tandis que celle des fonds actions progresse. Les actions représentent 62% des titres dans les portefeuilles de l'épargne salariale, ce qui " illustre la vision de long-terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes ".

" Les chiffres 2024 attestent non seulement de la progression nette et constante des encours, mais aussi de l'efficacité des mesures publiques qui appuient l'essor de ces dispositifs", commente Dominique Dorchies, présidente de la Commission Epargne salariale et retraite de l'AFG, évoquant " la loi PACTE, la suppression du forfait social ou encore les mesures d'application de la loi sur le partage de la valeur ". " Le nombre d'entreprises équipées continue d'augmenter, tout particulièrement celui des PME et TPE " souligne-t-elle.