L'entreprise xAI de Musk lève 20 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E élargi

XAI, la startup d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, a annoncé mardi avoir levé 20 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E, dépassant ainsi son objectif de 15 milliards de dollars, alors qu'elle accélère le développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle et d'une infrastructure informatique.

Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company et Qatar Investment Authority ont participé à ce tour de table, a indiqué xAI.

Nvidia NVDA.O et Cisco Investments se sont joints à l'opération en tant qu'investisseurs stratégiques, et xAI a déclaré que leur soutien l'aiderait à accroître sa capacité de calcul.

Contactée par Reuters pour un commentaire par courrier électronique, xAI a répondu par le message suivant: "Legacy Media Lies"

xAI, qui forme son modèle Grok 5 de nouvelle génération, a déclaré qu'elle utiliserait les nouveaux fonds pour construire une infrastructure, accélérer le développement et le déploiement de produits d'IA et financer la recherche.

La demande des investisseurs pour les transactions liées à l'IA est restée forte malgré les avertissements concernant une bulle, car les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour la puissance de calcul et les nouveaux modèles.

xAI a rapidement développé ses centres de données pour former des systèmes plus avancés et tenter de combler l'écart avec ChatGPT d'OpenAI et Gemini d'Alphabet.