L'entreprise Via, spécialisée dans la technologie des transports, révèle une augmentation de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les finances et le contexte)

Les revenus de Via ont augmenté de 27% au cours du premier semestre 2025, a révélé vendredi la société de technologie de transport dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle avance dans ses plans pour une cotation à New York recherchée depuis longtemps.

La société a enregistré une perte nette de 37,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 205,8 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, se rapprochant d'une perte nette de 50,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 162,6 millions de dollars un an plus tôt.

Fondée en 2012, Via, basée à New York, développe une technologie qui alimente les systèmes de transport public dans des centaines de villes à travers plus de 30 pays.

La majeure partie de ses revenus provient d'Amérique du Nord, le reste venant d'Europe. Elle compte parmi ses clients des municipalités, des agences de transport en commun, des opérateurs de transport, des districts scolaires, des universités et des entreprises.

Via a d'abord déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à la fin de l'année 2021. La société a été évaluée à 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené en 2023 par la société de capital-risque 83North. Parmi les autres actionnaires importants figurent Pitango et Exor, la société d'investissement de la famille italienne Agnelli.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fortement rebondi après un ralentissement en avril dû à la volatilité des tarifs douaniers. Les débuts réussis de plusieurs entreprises de premier plan ont encore dynamisé le marché des introductions en bourse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company et Wells Fargo Securities sont les principaux preneurs fermes. La société prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "VIA".

Les produits de l'offre seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris l'expansion sur de nouveaux marchés et l'augmentation des investissements dans les ventes et le marketing.

La société de technologie de transport Navan a également déposé confidentiellement en vue d'une introduction en bourse à New York au début de cette année.