L'entreprise Via, spécialisée dans la technologie des transports en commun, révèle des gains de revenus dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute le contexte de Via et le commentaire d'un analyste aux paragraphes 7-8) par Arasu Kannagi Basil

Les revenus de Via Transportation ont augmenté de 27 % au premier semestre 2025, a révélé vendredi la société de technologie des transports en commun dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle avance dans ses projets de cotation à New York, qu'elle recherche depuis longtemps.

La société a enregistré une perte nette de 37,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 205,8 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 50,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 162,6 millions de dollars un an plus tôt.

Fondée en 2012, Via, basée à New York, développe une technologie qui alimente les systèmes de transport public dans des centaines de villes à travers plus de 30 pays.

Via a d'abord déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à la fin de l'année 2021. La société a été évaluée à 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené en 2023 par la société de capital-risque 83North. Parmi les autres actionnaires importants figure Exor, la société d'investissement de la famille italienne Agnelli.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fortement rebondi après un ralentissement en avril dû à la volatilité des tarifs douaniers.

"Au cours des prochaines semaines, l'activité des introductions en bourse devrait être faible pour la saison. Par la suite, nous nous attendons à ce que l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis se poursuive à un rythme soutenu, stimulée par un sentiment fort pour les actions dans leur ensemble", a déclaré Josef Schuster, CEO d'IPOX.

Via tire plus de 90 % de ses revenus de contrats gouvernementaux, le reste provenant d'entreprises et d'universités - une dépendance excessive potentielle qui, selon M. Schuster, constitue un "facteur de risque évident".

La majeure partie de ses revenus provient d'Amérique du Nord et le reste d'Europe. Elle compte parmi ses clients des municipalités, des agences de transit, des opérateurs de transport, des districts scolaires, des universités et des entreprises.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company et Wells Fargo agissent en tant que chefs de file. La société prévoit d'inscrire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "VIA".

Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, y compris l'expansion sur de nouveaux marchés.