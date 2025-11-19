L'entreprise technologique chrétienne Gloo fait un bond après des débuts discrets au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - **Les actions de la plateforme technologique chrétienne Gloo GLOO.O sont en hausse de 5par rapport à prix d'introduction en bourse, suite aux débuts du Nasdaq ()

** Les actions s'ouvrent à 8,05 dollars contre 8 dollars pour l'introduction en bourse ** GLOO a vendu mardi 9,1 millions d'actions pour lever 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse ** La cotation de Gloo est la première introduction en bourse religieuse à New York ces dernières années, selon Renaissance Capital

** Fondée en 2013, Gloo fournit des outils et du contenu alimentés par l'IA à plus de 140 000 leaders religieux, ministériels et à but non lucratif

** Roth Capital Partners est l'unique gestionnaire de l'offre