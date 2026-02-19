L'entreprise suédoise Klarna, dont les actions chutent de 23 %, enregistre des pertes en raison d'une croissance rapide et d'une augmentation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le quatrième trimestre se solde par une perte

*

Le cours de l'action chute de 23 %

*

Le chiffre d'affaires a dépassé les attentes des analystes

*

Le GMV a augmenté de 32 % pour atteindre 38,7 milliards de dollars au cours du trimestre

*

Aux États-Unis, la GMV de Klarna a augmenté de 43 % et le chiffre d'affaires de 58 %

(Les paragraphes 1-2 et 4-8 reprennent la perte du quatrième trimestre, l'analyste et le cours de l'action) par Supantha Mukherjee

Le fournisseur suédois de services "acheter maintenant, payer plus tard" et la banque en ligne Klarna KLARN.N ont enregistré une perte nette au quatrième trimestre et ont donné des prévisions plus faiblesque prévu pour 2026 , alors que la croissance rapide a également augmenté les coûts, ce qui a fait chuter les actions du groupe coté aux États-Unis de 23% dans les premiers échanges jeudi.

La perte nette de Klarna pour la période d'octobre à décembre s'est élevée à 26 millions de dollars contre un bénéfice de 40 millions de dollars un an plus tôt, manquant la prévision moyenne de perte de 9,8 millions de dollars attendue lors d'un sondage d'analystes du LSEG.

Le directeur général de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a déclaré que la croissance rapide de l'entreprise pesait sur les résultats, car les coûts étaient comptabilisés dès le départ, alors que les revenus et les bénéfices n'apparaissaient que plus tard.

"Lorsque la croissance diminuera un peu, cela commencera à jouer très favorablement", a déclaré Siemiatkowski à Reuters.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe fintech, qui a fait son entrée en Bourse à New York en septembre, a franchi pour la première fois la barre du milliard de dollars, en hausse de 38% sur un an à 1,08 milliard de dollars, alors que les analystesprévoyaient en moyenne des ventes de 1,07 milliard de dollars.

"La société connaît une croissance rapide et, de toute évidence, le passage de la croissance à l'échelle à la croissance de l'engagement et des prêts pèse sur certains indicateurs de performance clés (KPI) ", a écrit JPMorgan dans une note à ses clients.

L'augmentation des coûts de traitement et de financement a été la principale raison des résultats plus faibles que prévu, et les perspectives pour 2026 étaient également inférieures aux attentes, ont écrit les analystes.

Le prix de l'action de la société a chuté de 23 % pour atteindre un niveau record de 14,53 dollars à 1457 GMT.

Klarna a déclaré que l'adoption précoce de l'IA dans les opérations l'a aidé à réduire sa main-d'œuvre malgré une expansion rapide, et a utilisé une partie des économies pour augmenter les salaires. Siemiatkowski a déclaré jeudi que la rémunération moyenne des employés avait augmenté de 60% depuis 2022.

"De plus en plus d'emplois chez Klarna qui existeront même dans un monde alimenté par l'IA seront liés aux relations humaines, qu'il s'agisse d'une relation avec nos commerçants ou d'une relation avec nos consommateurs", a déclaré Siemiatkowski.