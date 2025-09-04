L'entreprise sud-coréenne SK On signe un accord de fourniture de batteries de stockage d'énergie avec Flatiron Energy

(Ajoute la déclaration de SK On, le contexte)

La société sud-coréenne SK On a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord avec la société américaine Flatiron Energy Development pour la fourniture de batteries au phosphate de fer-lithium (phosphate de fer-lithium) pour les systèmes de stockage d'énergie (systèmes de stockage d'énergie, ESS).

SK On, qui fournit des constructeurs automobiles tels que Hyundai Motor 005380.KS , Kia Corp 000270.KS et Ford Motor

F.N , a déclaré qu'elle fournirait jusqu'à 7,2 gigawattheures (GWh) de batteries ESS entre 2026 et 2030, ce qui constitue sa première commande de batteries au phosphate de fer-lithium destinées à être utilisées dans des systèmes de stockage d'énergie .

L'entreprise n'a pas révélé la valeur du contrat.

SK On a déclaré dans un communiqué qu'elle commencerait à produire en masse des batteries au phosphate de fer-lithium dédiées aux systèmes de stockage d'énergie au cours du second semestre de l'année prochaine, ajoutant qu'elle prévoyait de convertir certaines de ses lignes de production de batteries pour véhicules électriques (véhicules électriques, VE) en Géorgie pour les utiliser dans les systèmes de stockage d'énergie.

"La production de batteries au phosphate de fer-lithium pour les systèmes de stockage d'énergie devrait permettre de renforcer notre gamme de produits et notre portefeuille d'activités, de répondre efficacement au ralentissement temporaire de la demande de véhicules électriques et d'accélérer une croissance stable", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Elle a ajouté qu'elle prévoyait également d'établir une production de phosphate de fer-lithium en Corée du Sud.

L'accord de SK On fait écho à une tendance des fabricants de batteries pour véhicules électriques à se lancer dans le stockage de l'énergie pour se prémunir contre le ralentissement de la demande de véhicules électriques.

En juillet, LG Energy Solution 373220.KS a averti que les tarifs douaniers américains et la fin programmée des subventions fédérales à l'achat de véhicules électriques d'ici le 30 septembre pourraient peser sur la demande de véhicules électriques jusqu'au début de l'année 2026, ce qui l'a incité à augmenter sa production de systèmes de stockage d'énergie, tout en réduisant ou en retardant ses plans d'investissement .