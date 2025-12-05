L'entreprise sud-coréenne Posco envisage d'investir dans l'entreprise américaine Cleveland-Cliffs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Posco Holdings Inc 005490.KS a déclaré vendredi qu'elle avait signé un protocole d'accord (MOU) avec la société américaine Cleveland-Cliffs Inc CLF.N et qu'elle discutait d'un investissement potentiel dans une participation, mais que rien n'avait encore été décidé.

Posco a déclaré dans un document réglementaire que les discussions s'inscrivaient dans le cadre de ses efforts d'expansion sur le marché américain à forte rentabilité.