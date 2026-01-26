L'entreprise Once Upon a Farm de Jennifer Garner vise une valorisation de 764 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 4)

Once Upon a Farm, la société d'aliments biologiques pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 764,4 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'optimisme grandit quant à la reprise des introductions en bourse liées à la consommation en 2026.

La société basée à Berkeley, en Californie, et certains de ses actionnaires actuels cherchent à obtenir jusqu'à près de 209 millions de dollars en offrant environ 11 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 17 et 19 dollars.

Les négociateurs s'attendent à ce que les cotations des détaillants et des sociétés de biens de consommation reprennent en 2026 après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont freiné l'activité l'année dernière.

Once Upon a Farm avait prévu d'entrer en bourse en 2025, mais la cotation a été retardée après que la plus longue fermeture du gouvernement américain ait interrompu les activités de la Securities and Exchange Commission.

L'entreprise d'alimentation biologique propose une gamme de produits destinés aux enfants de tous âges, allant des sachets pressés à froid aux repas surgelés et aux barres d'avoine.

Les sociétés d'investissement CAVU Venture Partners, S2G Ventures et Cambridge Companies SPG figurent parmi les principaux actionnaires de l'entreprise, qui a levé 52 millions de dollars lors d'un tour de table en 2022.

Once Upon a Farm a averti dans son prospectus que les tarifs douaniers ou les barrières commerciales affectant le Mexique et l'Amérique du Sud, où elle s'approvisionne en grande partie en fruits et légumes, pourraient conduire à des pénuries et à des coûts plus élevés.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération. Once Upon a Farm sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "OFRM".

Cassandra Curtis et Ari Raz ont lancé Once Upon a Farm en 2015. Deux ans plus tard, Garner et John Foraker, l'ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, ont rejoint la société en tant que cofondateurs.